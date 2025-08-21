Зарубежные СМИ: К чему приведет новое наступление Израиля на Газу?

Израиль начал наступление на Газу. В ЦАХАЛе сообщили, что военные уже удерживают окраины столицы сектора. 20 августа об операции по захвату города объявил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац. Для этих целей Иерусалим намерен призвать дополнительно 60 тыс. резервистов. Как пишут местные СМИ, военная кампания под названием «Колесница Гидеона-2» продлится вплоть до 2026 года. Один из первых этапов — эвакуация мирных жителей крупнейшего города анклава. Прежде «Хамас» согласился с новым планом прекращения огня, который предложили Египет и Катар. Он включает в себя остановку боевых действий на два месяца и освобождение 10 израильских заложников. Но Израиль эти условия отклонил. Власти еврейского государства настаивают на возвращении всех пленных домой и полном разоружении «Хамаса». Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Иерусалим все еще изучает предложение «Хамаса» по перемирию, однако на премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху давят крайне правые члены его правительства, пишет Reuters. Они требуют аннексии всех палестинских земель, включая Западный берег реки Иордан. 20 августа власти одобрили создание очередных израильских поселений. Что касается сектора Газа, то по информации агентства, сейчас ЦАХАЛ контролирует три четверти территории.

Опросы показывают, что большинство израильтян поддерживают соглашение о немедленном прекращении огня, сообщает The Times of Israel. Уже две недели в стране не стихают протесты, тысячи люди выходят на улицы и требуют освобождения заложников. К миру призывает и международное сообщество: новую военную кампанию Иерусалима осудили в ООН, там предупредили о возможных жертвах при штурме города Газа. Обеспокоенность выразили также Великобритания, Германия и Франция. Президент пятой республики Эмманюэль Макрон считает, что наступление Израиля приведет к полномасштабной войне в регионе.

Тем временем с начала нового наступления ЦАХАЛа на Газу погиб 81 человек, в основном от голода, передает «Аль-Джазира» со ссылкой на данные «Хамаса». При этом Иерусалим отрицает массовую нехватку воды еды в анклаве. Единственный вариант прекратить войну — попросить арабские государства оказать давление на Вашингтон, чтобы заставить Иерусалим согласиться на перемирие, говорят собеседники телеканала

Нетаньяху считает, что новая операция — самый быстрый способ положить конец израильско-палестинскому конфликту. Однако ЦАХАЛу может попросту не хватить людей для военной кампании, говорят опрошенные CNN военнослужащие еврейского государства. По их словам, в армии жалуются на истощение и выгорание. Кроме того, офицеры считают, что большинство призванных резервистов так и не явятся на службу.

Однако, несмотря на все эти сложности и критику, Нетаньяху продолжит войну, утверждает The New York Times. Собеседники издания уверены: Израиль может полагаться на поддержку Вашингтона. 20 августа администрация Трампа объявила о новых санкциях в отношении Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест Нетаньяху. В Белом доме подчеркнули, что организация представляет из себя «инструмент правовой войны против США и Израиля».

