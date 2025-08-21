Лукашенко сообщил о планах посетить Китай и встретиться с Си

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в скором времени отправится в Китай и встретится с лидером КНР Си Цзиньпином. По его словам, до этого времени необходимо определиться с перспективами ракетостроения в Белоруссии, поскольку этот вопрос будет обсуждаться с китайской стороной.

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Александр Лукашенко

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

«Это важно еще и в связи с моим визитом в Китайскую Народную Республику и разговором с Председателем КНР Си Цзиньпином (у нас такая встреча планируется). Почему? Потому что начинали мы, продолжали ракетостроение в тесной связи с китайским военно-промышленным комплексом, и сейчас у нас есть контакты»,— сказал Александр Лукашенко на совещании по вопросу ракетного производства (цитата по БЕЛТА).

Александр Лукашенко не уточнил даты визита в КНР. Прежде Си Цзиньпин приглашал белорусского лидера на саммит Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине, который пройдет с 31 августа по 1 сентября, а также на военный парад в Пекине, запланированный 3 сентября. Мероприятия посетит в том числе президент России Владимир Путин.

Подробнее о предстоящем в Пекине параде — в материале «Ъ» «Китай еще всем покажет».

Лусине Баласян