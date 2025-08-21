Google представила смартфон Pixel 10 с обновленным ИИ

20 августа Google представила линейку смартфонов Pixel 10. Компания описывает их как смартфоны, работа которых основана на широком использовании искусственного интеллекта (ИИ). В них будут особенно активно использоваться возможности разработанной корпорацией нейросети Gemini. В частности, одним из инструментов будет ИИ-помощник Magic Cue, который должен предугадывать действия пользователя, «предлагая релевантную информацию и полезные действия, основанные на контексте вашего использования телефона».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brendan McDermid / Reuters Фото: Brendan McDermid / Reuters

В линейку входит несколько моделей. Одной из новинок этой линейки стало то, что все смартфоны оснащены тремя камерами вместо двух. Базовый смартфон Pixel 10 оснащен памятью на 256 ГБ и последней версией процессора Google Tensor G5, такая модель стоит от $799. Цена Pixel 10 Pro начинается от $999, этот смартфон имеет экран большего размера, он оснащен более продвинутой камерой и памятью до 512 ГБ. Еще одна модель — Pixel 10 Pro XL с еще большим экраном, он стоит от $1199. Кроме того, Google представила новую модель складного смартфона Pixel 10 Pro Fold, его цена начинается с $1799. Кроме того, была представлена новая модель умных часов Pixel Watch 4.

Как отмечают эксперты, Google представила новую линейку смартфонов за месяц до того, как Apple проведет презентацию новых iPhone в сентябре, что указывает на стремление конкурировать с этой корпорацией в сегменте продвинутых смартфонов. Хотя доля Pixel намного меньше, чем у Apple, Samsung и других лидеров рынка, на этих гаджетах часто первыми появляются новые продвинутые функции Android.

Яна Рождественская