Полиция задержала молодых людей, похитивших и порезавших оппонента в Мурино

В десятом часу вечера 13 июля в полицию обратился житель Мурино с сообщением, что у дома 1/1 по улице Шекспира похитили его приятеля, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. На место происшествия направили машину полиции и объявили план «Перехват».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Прибывшие на место правоохранители выяснили, что около половины десятого к припаркованному автомобилю Hyundai Solaris подъехал Mercedes GL-500, из которого вышли двое крепких парней.

Молодые люди представились сотрудниками правопорядка, силой вытащили одного из приятелей из корейской иномарки, ударили ножом и усадили во внедорожник. В ходе оперативных мероприятий полицейские установили местонахождение потерпевшего и его 47-летнего обидчика.

Оба были доставлены в отдел, откуда раненого доставили в больницу. Злоумышленника передали следователям для проведения дальнейшего расследования.

Второго нападавшего сотрудники МВД задержали чуть позднее, им оказался 21-летний житель Всеволожского района Ленобласти. По предварительным данным, конфликт между мужчинами случился на почве ревности.

Подробнее об этом инциденте — в материале «Ъ-СПб» «С директора стройфирмы спросили за любовь».

Андрей Маркелов