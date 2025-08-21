В Екатеринбурге начались пятые соревнования спецназа «Вызов»

Соревнования сотрудников силовых структур «Вызов» в пятый раз открылись в Екатеринбурге, сообщили в городской администрации. Мероприятие стартовало на полигоне «Свердловский» Центрального военного округа (ЦВО).

В церемонии открытия участие приняли мэр Алексей Орлов и полпред Уральского федерального округа (УрФО) Артем Жога. Глава города выразил уверенность, что на состязаниях спецподразделения продемонстрируют высочайший профессионализм, мужество, выносливость и слаженность действий, а полпред поздравил их с праздником. «Сегодня в России отмечается неофициальный праздник — День офицера. Поздравил бойцов из силовых структур, оборонных ведомств и спортивно-стрелковых клубов. Они не понаслышке знают, как важно служить Отечеству»,— написал Артем Жога в своем Telegram-канале.

Завершатся соревнования вечером 24 августа награждением участников и концертом группы «Чайф».

Напомним, впервые в соревнованиях силовиков «Вызов» принимают участие сразу несколько стран — в Екатеринбург на состязания прибыли подразделения специального назначения силовых структур, оборонных ведомств и спортивно-стрелковых клубов Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Узбекистана. Всего в «Вызове» участвует 38 команд.

Ирина Пичурина