В соревнованиях силовиков в Екатеринбурге впервые участие примут пять стран

В Екатеринбурге с 21 по 24 августа состоятся международные соревнования силовиков «Вызов», в которых впервые примут участие сразу несколько стран, сообщили в полпредстве Уральского федерального округа (УрФО).

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В состязаниях на полигоне «Свердловский» примут участие подразделения специального назначения силовых структур, оборонных ведомств и спортивно-стрелковых клубов Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Узбекистана. Всего соревнования посетят более 40 команд. Во время соревнований определят сильнейших во владении несколькими видами оружия: пистолет, ружье, автомат и снайперская винтовка, а также в проведении штурма и освобождении условных заложников и эвакуации.

Соревнования спецназа «Вызов» проведут в Екатеринбурге в пятый раз. Предыдущие прошли в мае этого года, и в них впервые приняли участие иностранные силовики — команда из Кыргызстана. Представители Беларуси, Казахстана и Узбекистана также присутствовали на мероприятии и ознакомились с инфраструктурой и условиями соревнований.

Напомним, в прошлом году соревнования «Вызов» впервые могли посмотреть все желающие. В состязаниях принимали участие команды от Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардии и других ведомств.

Ирина Пичурина