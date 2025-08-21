С авиапассажиров будут брать по 150 рублей на реконструкцию аэродромов

Минтранс разработал порядок расчета сбора на реконструкцию аэродромов. Согласно проекту постановления, сбор с одного пассажира составит 150 руб., которые ежегодно будут индексировать на размер инфляции. В формулу включили возможность корректировки сбора по решению правительства в случае изменения расходов концессионера, а также при заключении нового соглашения — из-за изменений бюджетного финансирования и ключевой ставки.

Из документа следует, что к сумме может применяться корректирующий коэффициент в случае снижения годового пассажиропотока аэропортов, в которых будет действовать сбор. Группы таких аэропортов определят по заявкам собственников. Платить сбор будут авиакомпании, оператор — подведомственный Росавиации ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» — будет компенсировать собственникам затраты на капремонт аэродромов. В случае принятия новые правила вступят в силу с 1 марта 2026 года и будут действовать до 2032 года.

В Минтрансе заявили “Ъ”, что величина базового сбора — 150 руб. в ценах 2024 года — это «доли процента в общей стоимости авиабилета». Корректирующий коэффициент базово равен единице и может быть изменен исключительно решением правительства, подтвердили в министерстве.

Удельный вес сбора в стоимости отдельных коротких маршрутов может оказаться заметным, заявил источник “Ъ” в крупной компании. В качестве примера он привел рейс Владивосток—Комсомольск-на-Амуре, стоимость которого (по субсидируемому спецтарифу) составляет 3,7 тыс. руб. Таким образом, «базовый» сбор составит 4% от цены билета, а в случае его индексации до 600–700 руб. возрастет до 20%.

Подробности — в материале «Ъ» «Платежу разрешили взлет».