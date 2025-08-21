Подведены итоги работы углепрома Кузбасса за семь месяцев

Отставание в добыче угля в Кемеровской области от прошлогоднего графика выросло в июле. Это следует из сводки министерства угольной промышленности региона по итогам работы отрасли за первые семь месяцев 2025 года.

Согласно сообщению, в январе-июле в Кузбассе добыли 110,3 млн т угля, что на 7,4% ниже в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. Как писал «Ъ-Сибирь», результат за первые шесть месяцев составлял 96,5 млн т, что означало отставание от результата аналогичного периода прошлого года на 6,1%.

В первом полугодии 2025 года из региона было отгружено на экспорт 59,2 млн т. Снижение составило 3,4%. При этом, как сообщили минугля, согласованный с ОАО «Российские железные дороги» план по экспорту в восточном направлении выполнен почти полностью (на 99,42%).

