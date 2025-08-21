ВТБ запустил переводы через СБП в мессенджере Max

Клиенты банка ВТБ (MOEX: VTBR) в мессенджере Max теперь могут оплачивать покупки по QR-коду и переводить деньги другим людям с помощью Системы быстрых платежей (СБП). Пресс-служба ВТБ уверила, что сервисы банка в мессенджере защищены так же надежно, как в банковском приложении.

«ВТБ планирует и дальше развивать цифровой банк в MAX как универсальный финансовый инструмент»,— сказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Александр Пахомов.

Для пользователей платформы iOS новый функционал может стать полноценной альтернативой обычному мобильному приложению ВТБ, отметила пресс-служба. Сканер QR-кода для мессенджера работает на основе российской разработки ИИ-компании Smart Engines, добавили в компании.