Верховный суд объяснил разницу между взяткой и «откатом»

Фигуранта можно судить по статье о взятках, если он получал деньги за служебные действия или покровительство. Незаконное перераспределение бюджетных средств (или «откат») квалифицируется по статье о злоупотреблении полномочиями. К такому выводу пришел Верховный суд, сообщает РАПСИ.

«Суть получения взятки заключается в том, что должностное лицо получает от других лиц заведомо незаконное материальное вознаграждение за свое служебное поведение или в связи с занимаемой должностью»,— отметили в ВС.

Суд разграничил два понятия после дела башкирского чиновника Дима Муслимова. Его обвинили во взяточничестве из-за при организации схемы незаконного распределения материальной помощи. Согласно материалам дела, он получал значительную часть от выплачиваемых сотрудникам средств. Однако адвокат настаивал, что его подзащитный не оказывал покровительства за полученные средства. Суд согласился с доводами защиты.