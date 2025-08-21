С начала года в ХМАО из-за пожаров погиб 31 человек

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) с января по июль 2025 года было зафиксировано 1099 пожаров, сообщили в региональном МЧС. В результате погиб 31 человек, включая троих детей, еще 37 человек получили травмы, среди них был один ребенок. Сумма материального ущерба составила 98 млн руб.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество пожаров снизилось на 10,8%, а количество травмированных уменьшилось на 9,7%. Однако увеличилось число погибших. Материальный ущерб уменьшился в 2,7 раза.

Большинство пожаров (52%) произошло в жилом секторе, 11,7% — на транспорте, и 16% — на открытых территориях. В жилом секторе было зарегистрировано 262 пожара, в которых погибли 17 человек и 21 получил травмы — чаще всего горели бани, сауны и садовые дома.

Среди основных причин пожаров — нарушение правил эксплуатации электрооборудования (53,3%), неосторожное обращение с огнем (22,4%), нарушение правил эксплуатации печей (14,6%) и поджоги (4,3%).

Ранее в Ханты-Мансийском районе управление СКР по ХМАО-Югре возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Это произошло после гибели людей во время пожара в заброшенной деревне Семейка.

Ирина Пичурина