В ХМАО возбудили дело после гибели людей в пожаре в заброшенной деревне

В Ханты-Мансийском районе СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО-Югра) возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщили в ведомстве. Это произошло после гибели людей во время пожара в заброшенной деревне Семейка.

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Инцидент произошел ночью 16 июня у дома №21 на участке на берегу реки Иртыш. Следствие выяснило, что там загорелись летние жилые постройки. В ходе поисковых работ нашли тела четырех погибших — их личности еще не установлены. Также пострадала жительница 1987 года рождения, которая получила ожоги различной степени тяжести и была госпитализирована.

Следователи рассматривают несколько версий произошедшего, включая неосторожное обращение с огнем и нарушение правил эксплуатации газобаллонного оборудования. Для выяснения причин пожара назначена экспертиза, продолжаются следственные действия.

Деревня Семейка входит в состав сельского поселения Цингалы. Ее упразднили в 2015 году из-за отсутствия в ней постоянно проживающего населения.

Напомним, в апреле окружной СКР организовал проверку после пожара в жилом многоквартирном доме на ул. Промышленная в Ханты-Мансийске. В результате происшествия пострадали четыре человека.

Ирина Пичурина