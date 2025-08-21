Республика Сербская осталась без власти

Республика Сербская (РС) осталась без президента и премьера. Произошло это после того, как Суд Боснии окончательно аннулировал мандат президента РС Милорада Додика, а глава правительства Радован Вишкович сам подал в отставку — «ради достижения консенсуса в республике». В ближайшие дни боснийский ЦИК назначит выборы нового президента РС. Однако выполнять это решение Мирорад Додик отказывается и уже анонсировал проведение в республике двух референдумов — о неподчинении центральным властям Боснии и о самостоятельности Республики Сербской. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Входящая в состав Боснии и Герцеговины Республика Сербская осталась на этой неделе без двух ключевых руководителей — президента и премьера. Сначала Суд Боснии окончательно аннулировал мандат президента РС Милорада Додика, отклонив его апелляцию и подтвердив недавнее решение ЦИКа. Теперь Центризбирком может с полным правом назначить выборы нового президента РС, что он и намерен сделать уже в ближайшие дни.

Когда было объявлено решение суда по президенту РС, неожиданно подал в отставку и премьер республики Радован Вишкович, который еще за день до того уверял, что слухи о его уходе со своего поста беспочвенны. Но после разговора с Милорадом Додиком, видимо, намекнувшим премьеру, что у него на этот пост другие планы, тот передумал, написал заявление об отставке и объявил: «Этого дня я ждал с первого момента пребывания в должности премьера. Моя отставка — это вклад в достижение максимально широкого консенсуса в РС».

О необходимости консенсуса говорит и Милорад Додик. «Уже 30 лет Запад ведет гибридную войну против Республики Сербской. И мы считаем, что противостоять этому нужно широким консенсусом»,— заявил он.

Как пояснил знакомый с ситуацией в РС источник “Ъ”, «Милорад Додик намерен поделиться властью с другими партиями Республики Сербской, предложив им, в частности, место премьера, и тем самым расширить базу своей поддержки в парламенте в условиях нынешнего противостояния с центральными властями».

А такая поддержка Милораду Додику сейчас крайне необходима. Он решил не подчиняться решениям ни Суда Боснии, ни ЦИКа. «Ничего выполнять не буду. Приму только волю сербского народа. Избрал меня народ, и сменить меня иностранцы не могут,— патетично объявил президент с аннулированным мандатом.— Если уступим сейчас, проиграем навсегда. Так не позволим же циничным мусульманам отнять нашу свободу. Призываю всех сплотиться вокруг нашего парламента и его решений. Организованных ими (центральными властями Боснии.— “Ъ”) выборов президента РС не будет».

После этого Милорад Додик анонсировал проведение в РС референдума, на который будет вынесен вопрос «Признаете ли вы решения о смене президента Республики Сербской?». В правящей коалиции в среду решили, что этот референдум пройдет 18 или 25 октября. Точную дату назовет в пятницу, 22 августа, парламент РС, который и назначит его проведение.

А максимум через три месяца по планам Милорада Додика состоится еще один референдум — о самостоятельности РС. «Первый референдум должен завершиться великим "нет", а второй — великим "да"»,— обозначил глава РС желаемые исходы предстоящих волеизъявлений.

Впрочем, центральные власти Боснии тоже не собираются сидеть сложа руки, спокойно наблюдая за реализацией планов разжалованного президента РС. Глава боснийского МИДа Элмедин Конакович сообщил, что «в течение 15 дней у Милорада Додика изымут дипломатический паспорт, а если он откажется его вернуть, паспорт будет аннулирован, и об этом будут проинформированы погранслужба и сеть диппредставительств». А боснийские юристы предупреждают: «Неподчинение Милорада Додика решениям суда и ЦИКа, а также отказ уйти с поста президента РС — это для него новое уголовное дело».