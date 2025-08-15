С начала года инфляция в Курской области выше, чем в большей части Черноземья

По сравнению с декабрем 2024 года цены в Курской области выросли на 4,7%. Таким образом инфляция там выше, чем в большинстве регионов Черноземья. В Воронежской области показатель равняется 4,17%, в Тамбовской — 4%, в Орловской — 3,4%. Такие данные предоставили региональные органы Росстата. Аналогичные показатели Белгородской и Липецкой областей пока не опубликованы.

В июле по сравнению с предыдущим месяцем цены в регионе поднялись на 0,7%. В Воронежской области рост составил 0,67%, в Орловской области — 0,37%, в Тамбовской — 0,35%.

Юрий Голубь