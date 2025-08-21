Ярославский судостроительный завод достанет затонувший в Петербурге буксир

Затонувший в реке Большая Нева буксир «Капитан Ушаков» «Ярославский судостроительный завод» должен поднять в течение трех месяцев. Соответствующее распоряжение дал капитан порта Александр Волков.

Буксир проекта 23470 «Капитан Ушаков» во время аварийной ситуации у причальной стенки Балтийского судостроительного завода

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Буксир проекта 23470 «Капитан Ушаков» во время аварийной ситуации у причальной стенки Балтийского судостроительного завода

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 8 августа на сдаточной базе в Санкт-Петербурге на Балтийском заводе ярославские судостроители проводили работы по достройке буксира «Капитан Ушаков», в ходе чего произошел крен судна на правый борт. В итоге к утру 9 августа буксир затонул.

Владельцем судна является ПАО «Ярославский судостроительный завод». Не позднее 30 сентября 2025 года капитану морского порта представители завода должны представить документацию об удалении затонувшего судна. После ее согласования можно приступить к подъему буксира, который должен проводиться в соответствие с установленными требованиями в светлое время суток при благоприятных погодных условиях.