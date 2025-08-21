В Петербурге стартовал пятый этап ремонтных работ на Невском проспекте

Началась пятая фаза ремонта Невского проспекта — от Садовой улицы до площади Восстания. Работы на этом участке будут идти 21-22 августа, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

На период ремонта движение по участку включая пересечение с набережной реки Фонтанки, но исключая перекрёсток с Литейным проспектом, будет перекрыто. Петербуржцам предлагают объезд через улицы Садовую, Инженерную и Белинского, далее через Литейный проспект, улицу Жуковского и Лиговский проспект.

В пресс-службе Смольного рассказали, что обновление Невского проспекта завершено на 50%. Движение на интервале от Адмиралтейского проспекта до Садовой улицы протяженностью 1,3 км уже открыто. В целом в ходе ремонта Невского проспекта заменят свыше 70 тысяч кв. м дорожного покрытия.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Невский проспект будут ремонтировать в несколько фаз с 13 по 27 августа. Движение будут перекрывать поочередно на отдельных участках дороги.

Артемий Чулков