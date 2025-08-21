Bloomberg и WSJ сообщили о секретной базе КНДР с ракетами дальнего действия

Центр стратегических и международных исследований (CSIS, признан нежелательным в РФ) обнаружил секретную военную базу Северной Кореи в 30 км от границы с Китаем. На базе размещены ракеты дальнего действия, представляющие потенциальную угрозу для США и Восточной Азии, сообщает Bloomberg.

На отчет исследователей также ссылается The Wall Street Journal. По информации центра, базу начали строить еще в 2004 году, она начала работать спустя 10 лет. На объекте находятся межконтинентальные баллистические ракеты на твердом топливе, способные нести ядерные боеголовки. Запуск таких ракет производится оперативно, поэтому отследить атаку заранее очень сложно, говорится в материалах СМИ.

19 августа лидер КНДР Ким Чен Ын призвал к быстрому расширению ядерной программы страны. Такую стратегию он представил после начала совместных военных учений США и Южной Кореи.