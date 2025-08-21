В Липецкой области нелегальные кредиторы действовали под видом ломбардов

За шесть месяцев 2025 года Банк России выявил в Липецкой области шесть компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Большинство из них незаконно предлагали займы под залог имущества, не имея на это разрешения, сообщили в региональном отделении Центробанка.

В частности, ООО «Ломбард 48+» (по данным Rusprofile.ru, 23 января 2025 года компания удалила информацию об основном виде деятельности по предоставлению ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества и изменила название на ООО «48+») и ООО «Ломбард Все Деньги Тут». Также одна организация вводила клиентов в заблуждение, незаконно используя в своем наименовании словосочетание «микрокредитная компания». Из публичного реестра ЦБ следует, что речь идет об ООО МКК «Деньги в Рост» (25 июля этого года компания удалила сведения об основном виде деятельности в предоставлении займов и прочих видов кредита и изменила название на ООО «Зеленый Свет»).

В целом в стране за первое полугодие Банк России выявил более 9 тыс. нелегальных финансовых организаций, что в 1,6 раза больше, чем год назад. Из них 5 тыс. финансовых пирамид, 2 тыс. нелегальных профучастников рынка ценных бумаг и 1,5 тыс. «черных кредиторов».

В 2024 году в регионах Черноземья было выявлено 15 субъектов с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.

Кабира Гасанова