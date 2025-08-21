В филиалы ТИУ зачислили более 1,5 тыс. студентов

Филиалы Тюменского индустриального университета (ТИУ) в трех городах зачислили 1559 студентов на программы среднего профессионального образования, сообщили в пресс-службе ТИУ.

Из них 1319 человек поступили на бюджетные места в Многопрофильный колледж ТИУ в Тюмени, 200 — в филиал в Тобольске, и 40 — в Сургутский филиал в Югре. Обучение будет проходить по направлениям информационных технологий, нефтегазовой отрасли, прикладной геологии, строительной техники, химических технологий, электрооборудования, машиностроения, систем связи и другим. «Прием на уровень СПО проводится на основании конкурса аттестатов. В этом году он был достаточно высоким, средний балл аттестата большинства абитуриентов — выше 4,0»,— сказано в сообщении.

Абитуриенты, не прошедшие на бюджетные места, могли подать документы на платное обучение — приказ о зачислении будет опубликован 27 августа. Прием заявлений на заочную форму обучения на уровень СПО продлится до 1 декабря.

Напомним, ТИУ планировал закрыть филиал вуза в Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО). Базу филиала безвозмездно передадут Ноябрьскому колледжу профессиональных и информационных технологий.

Ирина Пичурина