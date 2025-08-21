CNN: Путин передал замглавы ЦРУ орден Мужества, а не орден Ленина
Президент России Владимир Путин передал замглавы ЦРУ российский орден Мужества. Об этом сообщил телеканал CNN. Награда предназначалась для сына госпожи Юлианы Галлиной, который участвовал в боевых действиях в Донбассе на стороне российской армии и погиб в 2024 году.
Фото: Sputnik / Kristina Kormilitsyna / Pool / Reuters
Отмечается, что Владимир Путин передал награду замдиректора ЦРУ по цифровым инновациям через спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа.
Ранее телеканал CBS сообщал, что президент России передал «орден Ленина». Однако в последний раз советская награда присуждалась в декабре 1991 года.