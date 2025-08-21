«Хотелось бы больше конкретики»
Дмитрий Дризе — об общественных трендах
Газета «Ведомости» опубликовала очередной опрос об отношениях россиян к Иосифу Сталину, руководившему СССР почти 30 лет. Поводом для исследования стало восстановление барельефа «отцу народов» на станции метро «Таганская» в Москве. Анализировались комментарии в интернете. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе на этом фоне попытался спрогнозировать основные общественные тренды на ближайшую перспективу.
Близится осень, совсем скоро начнется учебный год, и, как раньше было принято говорить, в России открывается очередной политический сезон. А это значит, что в общественной жизни ожидаются определенные изменения. Есть смысл попытаться спрогнозировать в общих чертах, что нас, собственно, ждет. Какие настроения и общественные тренды нынче имеют место?
В частности, газета «Ведомости» решила выяснить, как россияне относятся к перспективе восстановления памятников Сталину. Похоже, что процесс этот набирает силу. Так вот, граждане наши или в целом поддерживают, или им все равно. Однозначно против выступают лишь 2%. Но репрессии все-таки в основном осуждают. По данным ВЦИОМ, соотечественников стала меньше привлекать иммиграция, на сегодня лишь 6% желают уехать. Два-три года назад было 16%.
Что можно еще назвать тенденцией? То, что нас ждут впереди очередные запреты. Впрочем, к этому нужно уже привыкнуть. Депутаты будут и дальше радовать креативными идеями и законопроектами. С интернетом явно становится сложнее. Патриотизму будут учить с раннего детства, в буквальном смысле с детского сада.
Вот еще интересная новость: Высшая школа экономики получила заказ, что называется, на злобу дня от Российского университета спорта — необходимо разработать инструментарий для оценки отношения студентов к традиционным ценностям. На этот счет сейчас отсутствуют так называемые системные подходы. Заодно поставлена задача уточнить само понятие «традиционные ценности», а то многие путаются и рискуют эти самые ценности оскорбить или задеть чьи-то чувства. А это может дорого обойтись в текущей ситуации.
Разбирать все тенденции времени явно не хватит. Что можно сказать? Все, кто хотели, видно, уже уехали. Хотя 6% желающих поменять прописку, возможно, и немало в масштабах страны. Не совсем понятно, как можно осуждать репрессии, но поддерживать установку памятников тому, кто их проводил? Кроме того, всегда казалось, что безразличие и апатия, а также отсутствие какой-либо публичной активности не совсем положительные моменты для развития государства.
Однако какая может быть активность, когда то, что нельзя, в разы превосходит то, что можно? Но выход есть. Действительно важно «уточнить понятия». Где ценности, а где их подмена? Хотелось бы больше конкретики, чтобы избежать излишнего общественного напряжения.
