«Хотелось бы больше конкретики»

Газета «Ведомости» опубликовала очередной опрос об отношениях россиян к Иосифу Сталину, руководившему СССР почти 30 лет. Поводом для исследования стало восстановление барельефа «отцу народов» на станции метро «Таганская» в Москве. Анализировались комментарии в интернете. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе на этом фоне попытался спрогнозировать основные общественные тренды на ближайшую перспективу.

Близится осень, совсем скоро начнется учебный год, и, как раньше было принято говорить, в России открывается очередной политический сезон. А это значит, что в общественной жизни ожидаются определенные изменения. Есть смысл попытаться спрогнозировать в общих чертах, что нас, собственно, ждет. Какие настроения и общественные тренды нынче имеют место?

В частности, газета «Ведомости» решила выяснить, как россияне относятся к перспективе восстановления памятников Сталину. Похоже, что процесс этот набирает силу. Так вот, граждане наши или в целом поддерживают, или им все равно. Однозначно против выступают лишь 2%. Но репрессии все-таки в основном осуждают. По данным ВЦИОМ, соотечественников стала меньше привлекать иммиграция, на сегодня лишь 6% желают уехать. Два-три года назад было 16%.

Что можно еще назвать тенденцией? То, что нас ждут впереди очередные запреты. Впрочем, к этому нужно уже привыкнуть. Депутаты будут и дальше радовать креативными идеями и законопроектами. С интернетом явно становится сложнее. Патриотизму будут учить с раннего детства, в буквальном смысле с детского сада.

Вот еще интересная новость: Высшая школа экономики получила заказ, что называется, на злобу дня от Российского университета спорта — необходимо разработать инструментарий для оценки отношения студентов к традиционным ценностям. На этот счет сейчас отсутствуют так называемые системные подходы. Заодно поставлена задача уточнить само понятие «традиционные ценности», а то многие путаются и рискуют эти самые ценности оскорбить или задеть чьи-то чувства. А это может дорого обойтись в текущей ситуации.

Разбирать все тенденции времени явно не хватит. Что можно сказать? Все, кто хотели, видно, уже уехали. Хотя 6% желающих поменять прописку, возможно, и немало в масштабах страны. Не совсем понятно, как можно осуждать репрессии, но поддерживать установку памятников тому, кто их проводил? Кроме того, всегда казалось, что безразличие и апатия, а также отсутствие какой-либо публичной активности не совсем положительные моменты для развития государства.

Однако какая может быть активность, когда то, что нельзя, в разы превосходит то, что можно? Но выход есть. Действительно важно «уточнить понятия». Где ценности, а где их подмена? Хотелось бы больше конкретики, чтобы избежать излишнего общественного напряжения.

В советских газетах постановление было опубликовано в сокращенном и отредактированном виде. Более жесткий доклад Хрущева дошел до широких масс не сразу — оригинал текста был опубликован только в 1989 году в «Известиях ЦК КПСС» Фото: П.Вознесенский / Фотоархив журнала «Огонёк» «Тов. Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть, и я не уверен, сумеет ли он всегда достаточно осторожно пользоваться этой властью»

Еще в мае 1924 года на XIII съезде партии было оглашено «Письмо Ленина» («Завещание Ленина»), в котором Сталин характеризуется, как «слишком грубый для должности генсека». Кроме того, в нем Ленин предлагает «обдумать способ перемещения Сталина с этого места». Несмотря на критику, Сталин сохранил пост Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» «Культ личности Сталина в повседневной практике руководства принял болезненные формы и размеры... Мы не имеем права скрывать от вас, что такой уродливый культ личности привел к безапелляционности единоличных решений» Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» 7 июля 1953 года, спустя четыре месяца после смерти Сталина, возглавивший Совмин СССР Георгий Маленков (справа) заявил о необходимости прекратить политику культа личности и перейти к коллективному руководству страной. Спустя несколько дней, 13 июля 1953 года, была реабилитирована группа из 54 ранее осужденных генералов и адмиралов Фото: А.Новиков / Фотоархив журнала «Огонёк» «Сталин был человек очень мнительный, с болезненной подозрительностью, в чем мы убедились, работая вместе с ним. Он мог посмотреть на человека и сказать: “Что-то у вас сегодня глаза бегают”»

25 февраля 1956 года, в последний день XX съезда партии, Никита Хрущев выступил с докладом «О разоблачении культа личности Сталина». По свидетельствам присутствовавших, выступление длилось более четырех часов. На съезде присутствовало 1349 делегатов с решающим голосом и 81 делегат с совещательным голосом, представлявших 6 795 896 членов партии и 419 609 кандидатов в члены партии Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» «Сталин дошел до такого нелепого смехотворного подозрения, будто Ворошилов (на фото справа) является английским агентом... И к нему дома был подставлен специальный аппарат для подслушивания его разговоров» Фото: Кислов М. / Фотоархив журнала «Огонёк» «Он полностью утрачивал чувство реальности, проявлял подозрительность, высокомерие в отношении не только отдельных лиц внутри страны, но и в отношении целых партий и стран» Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» «Самые грубые нарушения социалистической законности, пытки и истязания, приводившие, как это было показано выше, к оговорам и самооговорам невинных людей, были санкционированы Сталиным от имени ЦК ВКП(б)» Фото: Т.Петрушев / Фотоархив журнала «Огонёк» «Однажды, когда мы вдвоем ехали в машине, он («Николай Булганин» — «Ъ») мне сказал: Вот иной раз едешь к Сталину, вызывают тебя к нему, как друга. А сидишь у Сталина и не знаешь, куда тебя от него повезут — или домой, или в тюрьму» Фото: Фотоархив журнала «Огонек» «Так гибли многие ни в чем не повинные люди. Вот что значит культ личности. Вот почему мы не можем проявлять хотя бы малейшую терпимость к злоупотреблениям властью»

Незадолго до съезда, 8 февраля 1956 года, «комиссия Поспелова» представила отчет о репрессиях. Согласно документу, только за 1937-1938 года по обвинению в антисоветской деятельности было арестовано свыше 1,5 млн человек, из которых расстреляно — почти 681,7 тыс. Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» «Он отбрасывал ленинский метод убеждения и воспитания, переходил с позиций идейной борьбы на путь административного подавления, на путь массовых репрессий, на путь террора»

27 марта 1953 года указом Верховного совета «Об амнистии» освобождению подлежали свыше 1 млн человек. В мае 1954 года свою работу начала Комиссия по пересмотру дел осужденных за «контрреволюционные преступления». В 1954—1961 годах были реабилитированы 737 182 человека, в 1962—1983 годах — 157 055 человек, в 1988-1989 годах — 844 740 человек Фото: Г. Зельм / Фотоархив журнала «Огонёк» «Сталин ввел понятие “враг народа”. Этот термин сразу освобождал от необходимости всяких доказательств идейной неправоты человека или людей»

Официально термин «враг народа» был впервые употреблен в декрете от 28 (11) ноября 1917 года — «члены руководящих учреждений партии кадетов, как партии врагов народа» подлежали аресту и суду. В 1921-1953 года за контрреволюционные преступления было осуждено 3,78 млн человек Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» «Сталин сам вызывал следователя, инструктировал его, указывал методы следствия, а методы были единственные - бить, бить и бить. Через некоторое время после ареста врачей мы, члены Политбюро, получили протоколы с признаниями врачей»

13 января 1953 года газета «Правда» и ТАСС распространили информацию о заговоре врачей с целью убийства советских лидеров («Дело врачей», «Дело о сионистском заговоре»). С июля 1951 года под подозрения попал 31 врач, еще три врача были привлечены к делу посмертно. Обвинения были выдвинуты на основании жалобы Лидии Тимашук после смерти члена Политбюро Андрея Жданова. В апреле 1953 года арестованные врачи были освобождены и реабилитированы Фото: С. Коротков /Фотоархив журнала «Огонёк» «Имея неограниченную власть, он допускал жестокий произвол, подавлял человека морально и физически. Создавалась такая обстановка, при которой человек не мог проявить свою волю» Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» «Сталин очень любил смотреть фильм “Незабываемый 1919 год”, где он изображен едущим на подножке бронепоезда и чуть ли не саблей поражающим врагов. Пусть Климент Ефремович («Ворошилов» — «Ъ»), наш дорогой друг, наберется храбрости и напишет правду о Сталине, ведь он знает, как Сталин воевал» Фото: Фотоархив журнала «Огонек» «Сталин был очень далек от понимания той реальной обстановки, которая складывалась на фронтах. И эта естественно, так как за всю Отечественную войну он не был ни на одном участке фронта, ни в одном из освобожденных городов... Вместе с тем Сталин непосредственно вмешивался в ход операций и отдавал приказы, которые нередко не учитывали реальной обстановки» Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» «Если взять многие наши романы, кинофильмы и исторические "исследования", то в них совершенно неправдоподобно изображается вопрос о роли Сталина в Отечественной войне» Фото: М.Савин / Фотоархив журнала «Огонёк» «Судите сами, правильно ли писал Сталин в своей биографии о том, что он “не допускал в своей деятельности и тени самомнения, зазнайства, самолюбования”?»

10 апреля 1925 года было принято решение назвать город Царицын в Сталинград (ныне — Волгоград). С тех пор в честь вождя неоднократно переименовывались города, населенные пункты, улицы, заводы, школы и т.д. 11 сентября 1957 года Верховный Совет запретил прижизненного присвоение ряду объектов имен партийных деятелей, а также деятелей науки и культуры с целью «прекратить практику неправомерного возвеличивания отдельных личностей» Фото: И. Теркель / Фотоархив журнала «Огонёк» «Он страну и сельское хозяйство изучал только по кинофильмам. А кинофильмы приукрашивали, лакировали положение дел в сельском хозяйстве. Колхозная жизнь во многих кинофильмах изображалась так, что столы трещали от обилия индеек и гусей. Видимо, Сталин думал, что в действительности так оно и есть»

7 августа 1932 года по инициативе Сталина был принят знаменитый «закон о трех колосках», который предусматривал суровые меры наказания (вплоть до расстрела) за хищение колхозного и кооперативного имущества. В 1936 году в результате пересмотра 115 553 дел, применение закона по 91 546 случаям (79%) было признано неверным, освобождению подлежали 37 425 осужденных Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» «Сталин полагал, что он может теперь сам вершить все дела, а остальные нужны ему как статисты, всех других он держал в таком положении, что они должны были только слушать и восхвалять его» Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» «Сталин настолько возвысился над партией и над народом, что он уже совершенно не считался ни с Центральным Комитетом, ни с партией» Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» «Десталинизация» затронула и государственный гимн. С 1955 года исполнялся без слов из-за содержащейся там фразы «Нас вырастил Сталин — на верность народу, на труд и на подвиги нас вдохновил». Новый вариант текста был утвержден только спустя 20 лет — 27 мая 1977 года Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» «Возьмем вопрос о Сталинских премиях. Даже цари не учреждали таких премий, которые назвали бы своим именем»

Премия была учреждена 20 декабря 1939 года в честь 60-летия Сталина, однако первое награждение состоялось 13 марта 1941 года — лауреатами стали 43 деятеля науки. Рекордсменом по числу наград является авиаконструктор Сергей Ильюшин. С 1954 года не присуждается Фото: И.Н.Суров (Сыктывкар) / Фотосоюз / Фотоархив журнала «Огонёк» «Мне сейчас очень трудно, вчера я говорил о Сталине одно, а сегодня должен говорить другое. Курсанты скажут, что я только попугай, своего мнения не имею» (Из вопросов на занятиях с пропагандистами и преподавателями истории)

По решению XXII съезда ЦК КПСС в ночь с 31 октября на 1 ноября 1961 года тело Сталина было вынесено из Мавзолея и перезахоронено у Кремлевской стены Фото: Денис Щегловский / Фотоархив журнала «Огонёк» «Мы должны со всей серьезностью отнестись к вопросу о культе личности. Этот вопрос мы не можем вынести за пределы партии, а тем более в печать... Надо знать меру, не питать врагов, не обнажать перед ними наших язв» Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Дмитрий Дризе