Учитель математики из Екатеринбурга отправил мошенникам 10 млн рублей

В Екатеринбурге 37-летний учитель математики сообщил в полицию о хищении более 10 млн руб., сообщили в городском УМВД. Мошенники, представившиеся сотрудниками ФСБ, убедили его в утечке данных сотрудников детского лагеря, где он ранее работал.

Потерпевший поверил мошенникам, после чего другие «сотрудники» сообщили ему, что с его счета якобы финансируется иностранец из недружественного государства. Ему пригрозили уголовной ответственностью и потерей сбережений. В панике учитель начал снимать деньги со всех своих счетов и переводить их на счета мошенников. Когда средства закончились, учитель взял кредиты и занял почти 2 млн руб. у знакомых. Лишь после того, как он потратил все наличные, он рассказал о произошедшем матери, которая объяснила ему, что он стал жертвой мошенников.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Ранее мошенники обманули двоих жителей Екатеринбурга через мессенджер Max. Ущерб от одного случая составил около 600 тыс. руб., от второго — около 350 тыс. руб.

Ирина Пичурина