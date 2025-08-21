Челябинская компания «Юничел» закрывает половину магазинов в Перми

За 2025 год в Перми закрылось пять из двенадцати магазинов обувной сети «Юничел» из Челябинской области. В конце августа прекратит работу шестой отдел в ТЦ «Браво 2» на улице Светлогорская, сообщает «Ъ-Прикамье».

Сейчас в Перми закрыты точки на улицах Маршала Рыбалко, Уральская, Народовольческая, проспекте Парковый. Еще один магазин на проспекте Комсомольский перестал функционировать в Краснокамске. Работают отделы на улицах Стахановская (ТЦ «Аврора»), Чкалова (ТЦ «Удача»), Вильямса, Ленина и Уинская. Там, по информации «Юничела», сокращений или закрытий не планируют.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в октябре 2024 года на продажу была выставлена фабрика обувного холдинга «Юничел», расположенная в Златоусте. Объект был оценен в 350 млн руб. Тогда гендиректор АО «Обувная фирма “Юничел”» Владимир Денисенко рассказал «Ъ-Южный Урал», что компания переживает финансовые трудности, связанные с увеличением конкуренции с китайскими производителями, а также с проблемой привлечения заемного финансирования из-за высокой ставки ЦБ РФ. Вскоре появились слухи о закрытии фабрики в Челябинске, но руководство компании их опровергло.

По данным «Ъ-Волга», в апреле этого года компания закрыла свою производственную площадку в Оренбурге, а ранее группа пыталась продать фабрику «Юничел-Оренбург» за 250 млн руб. В конце 2024 года сеть ушла из Астраханской области. По словам Владимира Денисенко, решения связаны с финансовыми проблемами и дефицитом кадров — работники устроились на оборонно-промышленные предприятия.

Виталина Ярховска