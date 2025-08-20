В Пермском крае закрылась половина магазинов обувной сети «Юничел»

С начала 2025 года в Прикамье прекратили работу пять из двенадцати магазинов обувной сети «Юничел». Как сообщает 59.ru, 31 августа в Перми закроется шестой отдел сети в ТЦ «Браво 2» на ул. Светлогорской, 20АА. Информацию о закрытии торговых точек ритейлера рассылают постоянным клиентам «Юничел» в сообщениях.

Среди магазинов, прекративших работу с начала 2025 года, отделы «Юничел» в Перми на ул. Маршала Рыбалко, 87, ул. Уральская, 113, ул. Народовольческая, 3, проспект Парковый, 23, а также одна точка в Краснокамске на проспекте Комсомольский, 5.

Продолжают функционировать отделы сети по пяти адресам: ул. Стахановская, 40А (ТЦ «Аврора»), ул. Чкалова, 30 (ТЦ «Удача»), ул. Вильямса, 37/1, ул. Ленина, 96 и ул. Уинская, 9. В магазинах сети, продолжающих деятельность, сообщили, что работают без изменений, сокращений или закрытий не планируют.

По данным «Ъ-Волга», челябинская компания «Юничел» позиционируется как крупнейший производитель обуви в России. В апреле этого года компания закрыла свою производственную площадку в Оренбурге. Ранее группа пыталась продать фабрику «Юничел-Оренбург» за 250 млн руб., а также предприятие в Златоусте (за 350 млн руб.). В конце 2024 года сеть ушла из Астраханской области, объявив о закрытии отделов. Генеральный директор обувной компании Владимир Денисенко объяснял эти решения финансовыми проблемами и дефицитом кадров из-за ухода работников на оборонно-промышленные предприятия.