Суд в Ирбите рассмотрит уголовное дело об убийстве трех человек в 2005 году

Ирбитский районный суд в Свердловской области рассмотрит уголовное дело об убийстве трех человек, совершенном 20 лет назад, сообщили в региональной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Обвинение по пп. «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство трех лиц, с целью скрыть другое преступление — в редакции закона 2004 года) предъявлено 50-летнему жителю.

Следствие установило, что с вечера 23 декабря на ночь 24 декабря 2005 года в селе Килачевское Ирбитского района во время ссоры после распития алкоголя обвиняемый решил убить своего 54-летнего знакомого. Он нанес ему не менее 18 ножевых ударов в грудь, из-за этого он скончался на месте. Это произошло в присутствии в той же комнате еще двух человек. Понимая, что свидетели могут сообщить о преступлении в милицию, обвиняемый атаковал их. Он нанес не менее 17 ножевых ударов 53-летнему мужчине и 19 ударов 50-летней женщине. Оба погибли на месте месте происшествия.

Обвиняемый признал вину в полном объеме.

Ранее в Ленинский районный суд Екатеринбурга прокуратура передала уголовные дела, возбужденные в отношении двух человек, которых будут судить за изнасилования и убийства двух 13-летних девочек в 1994 году.

Ирина Пичурина