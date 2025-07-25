Суд в Екатеринбурге рассмотрит дела об убийствах детей, совершенных в 1994 году

Ленинский районный суд Екатеринбурга рассмотрит уголовное дело в отношении двух человек, которых будут судить за изнасилования и убийства двух 13-летних девочек более 30 лет назад, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

49-летний житель обвиняется по пп. «е», «н» ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием, по предварительному сговору группой лиц), п. 4 ст. 117 УК РФСФР (изнасилование, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, группой лиц, в отношении малолетней). Его пособнику предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 17, п. «е» ст. 102 УК РСФСР (пособничество в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах, совершенном с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием, по предварительному сговору).

Следствие установило, что в ночь с 16 на 17 октября 1994 года обвиняемый и его дядя находились со знакомой девочкой в квартире на ул. Начдива Онуфриева в Екатеринбурге, в которой мужчины решили изнасиловать ребенка. После совершения преступления, опасаясь, что девочка сообщит о произошедшем милиции или кому-то еще, они ее задушили и ударили ножом в голову, из-за чего она погибла. Когда обвиняемый понял, что подруга девочки видела, что она уехала с обвиняемым, он тоже решил ее убить. Для этого он привлек пособника, своего знакомого, который был в доверительных отношениях с подругой убитой и помог доставить ее в квартиру, где было совершено первое убийство. Там обвиняемый с дядей также совершили изнасилование и убийство девочки. Для сокрытия преступления соучастники погрузили трупы в машину и вывезли их в лес у Чусовского озера. Желая быть уверенными в наступлении смерти второй девочки, ее дополнительно 10 раз ударили ножом в живот, грудь и шею. После этого они подожгли трупы и уехали.

Как сообщили в управлении СКР по Свердловской области, милиция вскоре обнаружила частично обгоревшие тела, было возбуждено уголовное дело. Когда причастные к совершенным преступлениям были установлены, были проведены экспертизы, согласно которым обвиняемые осознавали, что они делают, поэтому основания для применения в отношении них принудительных мер медицинского характера отсутствуют. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, 17 октября 1994 года тела нашли рыбаки, о чем сообщили в милицию. «Оба фигуранта имеют криминальное прошлое. Задержали подозреваемых 23 октября 2024 года сотрудники полиции из подразделения госзащиты свердловского главка МВД при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии. Одного из них взяли по месту жительства, а второго — в парке отдыха»,— рассказал полковник Горелых.

49-летний обвиняемый вину не признал, а пособник, доставивший вторую девочку в квартиру — признал, дело в его отношении выделено в отдельное производство в связи с заключением им досудебного соглашения о сотрудничестве. Дело в отношении дяди обвиняемого также выделено в отдельное производство в связи с его розыском.

Напомним, Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга рассмотрит уголовное дело 50-летнего местного жителя, который обвиняется в похищении и убийстве первоклассника в 1995 году, а также насилии над ним.

Ирина Пичурина