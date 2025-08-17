Два поезда в Петербург задерживаются из-за падения беспилотника под Воронежем

Несколько пассажирских поездов задерживаются в пути из-за падения беспилотника в Воронежской области. Речь, в том числе, идет о поездах № 479 Сухум — Санкт-Петербург и №135 Махачкала — С.Петербург, сообщили 17 августа в АО «Федеральная пассажирская компания».

Помимо поездов в Петербург, также задержаны еще 12 пассажирских составов, следующих в Москву и в южные направления: Ростов, Адлер, Новороссийск, Анапа. Время задержки составляет до 2,5 часа.

В настоящий момент сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. Железнодорожники делают все возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов, отметили в ФПК.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в конце июля из-за падения БПЛА на ж/д перегоне Лихая — Замчалово в Ростовской области на шесть и более часов были задержаны четыре поезда до Петербурга.

Андрей Цедрик