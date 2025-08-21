«РИА Новости»: Россия в июле прекратила импорт картофеля из Грузии

Россия в июле 2025 года прекратила импорт картофеля из Грузии, завершив девятимесячный период непрерывных поставок. Об этом свидетельствует анализ данных грузинской статистической службы, проведенный «РИА Новости». РФ начала регулярно ввозить грузинский картофель в октябре 2024 года, достигнув пика поставок в апреле 2025-го. После этого объемы начали снижаться, а в июле грузинское ведомство впервые не сообщило о поставках российского картофеля.

Россия также сократила импорт картофеля из Китая. В июле цена поставок составила $6,9 млн долларов, что почти в 1,8 раза меньше, чем в июне. При этом за первые семь месяцев года КНР поставила на российский рынок картофеля на $56,3 млн. Это в 4,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Минсельхоз РФ сообщал, что к середине июля урожай раннего картофеля вырос на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил около 240 тыс. тонн.