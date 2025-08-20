Китай за семь месяцев увеличил поставки картофеля в Россию в 4 раза

В январе—июле Китай поставил России картофеля на $56,3 млн. Это в 4,4 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года (на $12,7 млн). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные таможенного управления КНР.

В июле поставки китайской картошки выросли на 60% год к году, с $4,3 млн до $6,9 млн. Однако в месячном выражении они упали почти вдвое (с $12,6 млн).

Собеседник “Ъ” из числа агропроизводителей рассказывает, что за январь—июль в Россию было импортировано 857 тыс. тонн картофеля. За весь прошлый год — всего 440 тыс. тонн. Основной объем поставок сформировали Египет, Китай, Азербайджан и Грузия, говорит собеседник “Ъ”. На этом фоне российские сельхозпроизводители снизили отгрузки картофеля на 22,3%.

