Кириенко: Путин подписал закон о «Росатоме» вопреки мнению юристов

Российские власти в свое время оказали беспрецедентную поддержку атомной отрасли страны, заявил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко. По его словам, президент Владимир Путин подписал закон о создании госкорпорации «Росатом», хотя юристы выступали против.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Сергей Кириенко

Господин Кириенко, председатель наблюдательного совета «Росатома», в 2005–2016 был гендиректором госкорпорации. 20 августа он выступил в Нижнем Новгороде на мероприятии по случаю 80-летия атомной отрасли. Он рассказал, что работники сферы «не дали растащить свои предприятия в 90-е», а также оставались верны призванию даже тогда, когда вовремя не получали зарплату и казалось, что у отрасли нет будущего.

Сергей Кириенко вспомнил, как в 2007 году на совещании у президента обсуждался закон об атомной энергетике и о создании «Росатома». По его словам, «очень квалифицированные и компетентные юристы» говорили президенту, что этот закон принимать нельзя, потому что «он противоречит всему прецедентному праву». Кириенко сообщил, что президент тогда выслушал мнения и сказал: «Да, такого никогда не было. Но и атомная отрасль в России только одна». «И подписал закон»,— добавил чиновник (цитата по «РИА Новости»).

Указ о создании «Росатома» был подписан 1 декабря 2007 года. С 2016-го госкорпорацию возглавляет Алексей Лихачев. Он говорил, что доля «Росатома» на мировом рынке превышает 90%.