Российские IT-компании за полгода продали Глобальному Югу проектов на $1,2 млрд

Число проектов российских IT-компаний, экспортируемых в страны Глобального Юга, за полгода выросло на 5–10% превысило показатель за весь прошлый год.

По данным Центробанка, объем экспорта компьютерных услуг в первом полугодии достиг $1,2 млрд (против $1,1 млрд годом ранее). Повышенный интерес к российским IT-продуктам наблюдается в странах Латинской Америки, в Иране, Эфиопии и Египте. Новые стартапы из РФ начали активно выходить и на рынок Турции.

Как рассказали «Ъ» в консалтинговой компании «ТеДо», к 2028 году доля выручки у отдельных российских разработчиков от продаж в странах Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока может превысить 30%.

