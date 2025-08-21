В России растет число интернет-провайдеров и спрос на их услуги

“Ъ” ознакомился с данными «Контур.Фокус» об изменениях на российском рынке интернет-провайдеров. Больше всего новых компаний за последние три года в отрасли появилось в 2024 году — 64. В 2022 году новых компаний на рынке было 18, в неполном 2025-м — уже 34.

Всего за три года сфера интернет-провайдеров приросла на 178 игроков. Лидирующим городом по количеству регистраций интернет-провайдеров стала Москва, а также Красноярский край, Кемеровская область и Краснодарский край.

Одной из причин роста сегмента является спрос на подключение проводного интернета: мобильный интернет работает нестабильно, что затрудняет в том числе удаленную работу, считают в «Контур.Фокус».

Это подтверждают в «Ростелекоме»: в сегменте B2B (включая корпоративные VPN) количество новых подключений юрлиц за год составляет 1,2 млн, или рост на 9% год к году, в сегменте B2C количество подключенных по оптическим сетям домохозяйств на конец второго квартала 12,2 млн, или рост на 7% год к году.

В «МегаФоне» рассказали, что в июне-июле 2025 года количество заявок на подключение домашнего интернета увеличилось на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Подробности — в материале «Ъ» «Интернет-провайдерам оказали услугу».