Интернет-провайдерам оказали услугу

В России растет количество компаний, предоставляющих услуги интернет-провайдеров: за прошлый год появилось 64 новых игрока на рынке, за неполный 2025-й — уже 34, тогда как в 2022 году на рынке появилось всего 18 новых организаций. По данным самих провайдеров, растет и спрос на их услуги, только за июнь-июль до 20%. На спрос повлияла нестабильная работа мобильного интернета из-за риска атак БПЛА, уверены в компаниях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с данными компании «Контур.Фокус» об изменениях на российском рынке интернет-провайдеров, где растет количество игроков. Больше всего новых компаний за последние три года в отрасли появилось в 2024 году — 64. В 2022 году новых компаний на рынке появилось всего 18, в неполном 2025-м их уже 34. Всего за три года сфера интернет-провайдеров приросла на 178 игроков. Лидирующим городом по количеству регистраций интернет-провайдеров стала Москва, а также Красноярский край, Кемеровская область и Краснодарский край.

Одной из причин роста сегмента является спрос на подключение проводного интернета: мобильный интернет работает нестабильно, что затрудняет в том числе удаленную работу, считает аналитик проекта «Контур.Фокус» Вероника Скороходова.

Это подтверждают в «Ростелекоме»: в сегменте B2B (включая корпоративные VPN) количество новых подключений юрлиц за год составляет 1,2 млн, или рост на 9% год к году, в сегменте B2C количество подключенных по оптическим сетям домохозяйств на конец второго квартала 12,2 млн, или рост на 7% год к году. «В последние месяцы отмечаем увеличение подтвержденных обращений на подключение домашнего интернета в среднем по стране на 12–15% год к году, в отдельных регионах есть более высокая динамика»,— поделились в компании.

В «МегаФоне» добавляют, что в июне-июле 2025 года количество заявок на подключение домашнего интернета увеличилось на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В «Транстелекоме» и «Вымпелкоме» не ответили на запрос, в МТС отказались от комментариев.

Последние события с ограничениями мобильного интернета подчеркнули конкурентные преимущества фиксированного интернета и Wi-Fi, а именно высокие скорости передачи данных, отсутствие лимитов на трафик, надежность и стабильность услуги, продолжает представитель «Ростелекома».

Бизнес-клиенты выбирают фиксированный интернет для подключения своих IT-систем, кассовых аппаратов и т. д.: спрос на интернет для бизнеса вырос на 68% в июле 2025 года.

Как сообщали «Ведомости» в конце июля, подключение к домашнему Wi-Fi летом стало требовать больше времени, 24,9% обращений в июне-июле были оформлены с условием оказания услуги позже чем через 30 дней. В компаниях говорили о резком росте числа заявок «вместо сезонного спада».

Большая часть новых провайдеров занимает ниши через аренду мощностей у больших игроков, говорит управляющий RTM Group Евгений Царев. Также они находят возможности при подключении районов, в которые «не хотят или не могут идти большие игроки». Основная причина спроса на проводной интернет — проблемы с доступностью мобильного интернета во многих регионах из-за атак БПЛА, считает директор по развитию и эксплуатации услуг связи IT-интегратора «Телеком биржа» Анастасия Биджелова.

В перераспределении трафика уже произошел значительный сдвиг — использование публичного Wi-Fi выросло примерно на 20–30% в 2025 году.

«Увеличение числа игроков на этом рынке создает естественную конкуренцию, что может привести к улучшению качества услуг, но быстрый рост числа провайдеров чреват недостаточным контролем с точки зрения безопасности»,— рассуждает она.

С ее опасениями согласен директор по продуктам Servicepipe Михаил Хлебунов: «По нашим данным, около 73% российских интернет-провайдеров не используют анализаторы трафика, позволяющие выявлять DDoS-атаки». При этом в 2025 году телеком был в тройке наиболее атакуемых отраслей, напоминает он.

Татьяна Исакова