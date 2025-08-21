В СКФО четыре поезда задерживаются из-за падения БПЛА в Воронежской области

Четыре поезда на Северо-Кавказской железной дороге задерживаются из-за падения БПЛА в Воронежской области. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Составы после происшествия отправлены на маршруты. Тем не менее в пути задержатся рейсы № 135 Махачкала – Санкт-Петербург, № 143 Кисловодск – Москва, № 144 Москва – Кисловодск и № 49 Кисловодск – Санкт-Петербург.

«Пассажиры поездов, следующих с задержкой более 4 часов, будут обеспечены питанием. РЖД используют все возможности по минимизации времени задержки поездов», — говорится в сообщении компании.

Константин Соловьев