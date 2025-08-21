Петербургские депутаты предложили создать реестр мемориальных досок

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга предложили создать реестр мемориальных досок для учета памятных табличек. Проект закона появился на сайте городского парламента.

Авторами инициативы выступили Юрий Авдеев, Всеволод Беликов, Любовь Егорова, Анастасия Мельникова и Денис Четырбок. Она разработана для совершенствования порядка установки мемориальных досок в Петербурге.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что за десять лет в Петербурге установили свыше 30 памятных досок. Действующий закон об их установке не содержит положений о порядке учета таких объектов.

«Принятие указанного проекта закона позволит систематизировать порядок установки мемориальных досок в Санкт-Петербурге»,— говорится в пояснительной записке.

Татьяна Титаева