Депутаты предлагают создать портал для правового просвещения петербуржцев

Члены Законодательного собрания Санкт-Петербурга подготовили проект закона «О правовом просвещении и правовом информировании граждан в Санкт-Петербурге». В случае принятия инициативы для жителей города создадут открытое и доступное информационное пространство на тему права, следует из пояснительной записки.

Документ появился на сайте городского парламента. Авторами идеи выступили Денис Четырбок и Всеволод Беликов. Она направлена на создание эффективной системы правового просвещения и правового информирования россиян. Ожидается, что принятие законопроекта позволит повысить уровень сознание и культуры в сфере права.

Депутаты отмечают, что этих вопросах отсутствует системность. В действующем законодательстве есть отдельные положения, но они фрагментарны и не формируют единую целостную структуру. Господа Беликов и Четырбок подчеркнули, что аналогичные законы действуют в десяти субъектах России.

«Проектом закона планируется создание открытого и доступного информационного пространства, благодаря чему граждане получат доступ к необходимой правовой информации через различные каналы связи, включая средства массовой информации и интернет-ресурсы»,— содержится в пояснительной записке к законопроекту.

Татьяна Титаева