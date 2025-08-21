NI: Новый фрегат ВМС РФ может лишить сна американских стратегов

Обозреватели американского журнала The National Interest считают, что новый фрегат ВМС РФ «Адмирал Амелько» демонстрирует «адаптацию российского флота к гиперзвуковым вооружениям и многодоменным операциям». Именно поэтому фрегат может «лишить сна» американских стратегов, заявляется в публикации.

Использование фрегата, по мнению обозревателей, вносит вклад в российскую стратегию «по сдерживанию противников на ключевых театрах военных действий», в первую очередь в Индо-Тихоокеанском регионе. А спуск на воду фрегата «Адмирал Амелько» подчеркивает приверженность России «инновациям на флоте в многополярном мире».

14 августа петербургская «Северная верфь» спустила на воду фрегат «Адмирал Амелько» — модернизированную версию проекта 22350 с увеличенным числом пусковых установок ракет, включая гиперзвуковые «Цирконы» и крылатые ракеты «Калибр». Это один из крупнейших боевых кораблей, созданных для ВМФ России за три последних десятилетия, его строительство заняло шесть лет.

Влад Никифоров, Иркутск