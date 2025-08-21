Предприятие загорелось в результате атаки БПЛА на Ростовскую область

В ночь на 21 августа силы ПВО отразили ночью атаку в Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. ПВО работали в Каменске, Донецке, Новошахтинске, а также в Каменском, Миллеровском, Белокалитвинском и Тарасовском районах.

В Новошахтинске на одном из промышленных предприятий произошло возгорание. О каком предприятии речь, господин Слюсарь не уточнил. Предварительно, пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.