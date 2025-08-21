Вэнс считает ошибкой создание Илоном Маском своей партии

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что попытки миллиардера Илона Маска создать политическую партию — «огромная ошибка». В интервью Fox News господин Вэнс пояснил, что после работы в администрации президента Дональда Трампа Илон Маск уже не сможет занять нейтральную позицию между республиканцами и демократами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джей Ди Вэнс

Фото: Kent Nishimura / Reuters Джей Ди Вэнс

Фото: Kent Nishimura / Reuters

По словам Джей Ди Вэнса, Илон Маск уже воспринимается как сторонник правых, поэтому идея о том, что он может вернуться к какой-то «средней политической линии», неосуществима.

Он посоветовал господину Маску работать над продвижением своих идей внутри Республиканской партии, чтобы оказать большее влияние.

5 июля Илон Маск объявил о создании в США партии «Америка». Издание The Wall Street Journal сообщало, что предприниматель приостановил эту инициативу, чтобы не отбирать голоса у Республиканской партии.