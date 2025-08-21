The Times: Европа просит США разместить F-35 в Румынии ради безопасности Украины

Часть европейских стран обратилась к США с просьбой разместить свои истребители в Румынии в рамках гарантий безопасности для Украины. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на дискуссии, которые ведут в Вашингтоне начальники Генштабов нескольких стран НАТО.

По данным издания, европейцы хотят разместить на базе военно-воздушных сил в Румынии американские истребители F-35. В том числе они выступают за то, чтобы Вашингтон гарантировал Украине возможность использовать навигационную систему GPS и иметь доступ к разведданным. Кроме того, они добиваются гарантий поставок зенитных ракетных комплексов Patriot и NASAMS, а также разрешения на разведывательные полеты над Черным морем.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что американских войск на Украине не будет, пока он находится у власти.