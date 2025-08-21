Минтранс разработал порядок расчета сбора на реконструкцию аэродромов

Минтранс России разработал порядок расчета сбора для финансирования реконструкции аэропортов. Согласно проекту постановления, сбор с одного пассажира составит 150 руб., которые ежегодно будут индексировать на размер инфляции. К сумме также может применяться коэффициент в случае снижения годового пассажиропотока аэропортов, в которых будет действовать сбор. Корректировать сбор также сможет правительство в случае изменения расходов концессионера, а также при заключении нового соглашения. Механизм может начать действовать с 1 марта 2026 года.

В Минтрансе заявили "Ъ", что перед отраслью стоит задача увеличить пассажиропоток, поэтому перед принятием решения об изменении коэффициента «будут приняты во внимание все факторы, на которые эта корректировка может оказать влияние». В «Аэрофлоте» поддержали важность обновления инфраструктуры, но отметили, что «сбор отражается на стоимости авиабилета для конечного потребителя».

Источники «Ъ» в отрасли опасаются, что сбор может быть проиндексирован «в три—пять раз». Кроме того, его не разделяют по типам рейсов, что может сделать некоторые перелеты дороже на 20%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Платежу разрешили взлет».