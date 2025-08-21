Склады переполнили посылки

Ozon столкнулся с логистическим сбоем в сортировочных центрах в Москве и Санкт-Петербурге, следует из сообщения компании. Это привело к задержкам с доставкой в этих городах 30% заказов. Перебои с поставками, согласно сообщениям селлеров, наблюдаются с начала августа. В Ozon говорят, что сложности есть всего на пяти логистических объектах компании.

Повышенная нагрузка на склады может быть связана с нехваткой персонала. С 1 августа платформа решила отказаться от привлечения специалистов складов по модели аутсорсинга, перейдя на собственный наем, следует из письма компании, опубликованного в нескольких Telegram-каналах. Ситуация наложилась на период пикового спроса. Потребители во второй половине августа делают покупки перед началом делового сезона, а селлеры — стремятся заполнить склады в преддверии осенних распродаж. Президент Ассоциации представителей электронной торговли Алексей Москаленко считает, что загруженность складов может быть связана с большим количеством возвратов.

На Москву и Санкт-Петербург приходится около 20–25% выручки Ozon, или 13 млрд руб. в месяц, говорит партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская. Если потребители отменят все задержанные заказы, потери достигнут 3–4 млрд. руб. Но уровень отмен не превышает 2%, говорят в Ozon.

В компании заявили, что работают над решением локальных проблем: выведен дополнительный персонал, часть товаров перевозят на другие объекты. Продавцы могут выбрать свободные слоты для отгрузки на соседних складах или сдать товары в ПВЗ, чтобы не ждать в очереди.

Подробнее — в материале «Ъ» «Посылкам не хватило логистики».

Алина Мигачёва