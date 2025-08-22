Для спасения Ани Маркиной не хватает 795 751 руб.

Руководитель Центра патологии позвоночника ООО «Клинический госпиталь на Яузе» Андрей Бакланов (Москва): «У Ани прогрессирующая форма грудопоясничного сколиоза 4-й степени. Консервативное лечение не помогло — деформация позвоночника стремительно усиливается, нарастает болевой синдром, отмечены признаки дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности. Девочке необходимо хирургическое лечение — динамическая коррекция деформации с применением технологии VBT. В результате лечения спина максимально выпрямится, уйдут болевой синдром и асимметрия тела. Качество жизни Ани улучшится, она сможет вести активный образ жизни наравне со сверстниками».

Стоимость операции 2 226 751 руб. Компании, пожелавшие остаться неназванными, внесли 1 400 000 руб. Телезрители ГТРК «Саратов» соберут 31 тыс. руб. Не хватает 795 751 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Аню Маркину, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Ани — Юлии Владимировны Маркиной. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).