От вулканолога до сомелье

Досье

У Владимира Ленина (1917–1924) внуков не было.

Внук Иосифа Сталина (1924–1953) Александр Бурдонский — театральный режиссер, народный артист России, умер в 2017 году. Внучка Надежда Сталина училась в Школе-студии МХАТ у Олега Ефремова, была замужем за актером Александром Фадеевым, умерла в 1999-м. Внук Василий Сталин покончил с собой в 1972-м. Внук Иосиф Аллилуев — советский и российский кардиолог, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки РСФСР, умер в 2008-м. Внучка Екатерина Жданова — вулканолог, живет в Камчатском крае. Внучка Крис Эванс (урожденная Ольга Питерс) проживает в США.

Внучка Никиты Хрущева (1953–1964) Юлия Хрущева работала в агентстве печати «Новости», заведовала литературной частью в Московском драматическом театре имени Ермоловой. Погибла, попав под поезд в 2017 году. Дочь Юлии Нина Хрущева — профессор Новой школы в Нью-Йорке. Внук Юрий Хрущев окончил летное училище, работал в летно-испытательном бюро ЛИБ-17, умер в 2003-м после ДТП.

Внук Леонида Брежнева (1964–1982) Леонид Брежнев — химик-технолог, преподавал на химфаке МГУ, занимался бизнесом, умер в 2023-м. Внук Андрей Брежнев — экономист и политик, в 2014–2016 годах был первым секретарем ЦК Коммунистической партии социальной справедливости, умер в 2018-м.

Внучка Юрия Андропова (1982–1984) Татьяна Харламова стала балериной и работала в Большом театре, а внук Константин Андропов — дизайнер-архитектор. Внук Дмитрий Андропов с 2014 года работал в финансовом отделе госкорпорации «Россети», а позже возглавил его.

Внук Константина Черненко (1984–1985) Дмитрий Черненко с 2004 года работал завкафедрой финансов и кредита Сибирского университета путей сообщения.

Внучки Михаила Горбачева Ксения и Анастасия живут в Германии. Ксения развивает магазин коллекционных вин ViniGrandi, Анастасия, по данным СМИ, была связана с бизнесом, занимающимся грузоперевозками.