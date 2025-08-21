Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Подмосковье открыли памятник Дарье Дугиной

В среду, 20 августа, в парке «Захарово» Одинцовского городского округа открыли памятник Дарье Дугиной — дочери философа Александра Дугина, которая погибла в 2022 году во время покушения на ее отца. Бронзовая скульптура высотой 3,5 м изображает девушку в развевающемся платье с книгой в руках. Как рассказал на церемонии скульптор Дмитрий Александров, добавить книгу в композицию его попросил Александр Дугин.

«Обычно памятники ставят прошлому, но этот памятник — будущему,— сказала мать погибшей девушки Наталия Мелентьева.— Даша воплощает в себе поколение русских девушек и юношей, которые еще только должны прийти в нашу жизнь. В Дарье сочетались такие качества и свойства, как любовь к Отечеству, глубокая преданность православию, верность традициям и, самое главное, пламенная любовь к уму, к мысли, философии, искусству».

На открытии присутствовали в том числе гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, глава ДНР Денис Пушилин, основатель телеканала «Царьград ТВ» бизнесмен Константин Малофеев, губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, певица Юлия Чичерина, режиссер и продюсер Эдуард Бояков, глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Напомним, что госпожа Дугина погибла 20 августа 2022 года: она села в машину отца, где сработало взрывное устройство. Следственный комитет РФ возбудил дело об убийстве, совершенном общеопасным способом (п. «е», ч. 2, ст. 105 УК РФ).

Бронзовая скульптура высотой 3,5 м изображает Дарью Дугину с книгой в руках

Бронзовая скульптура высотой 3,5 м изображает Дарью Дугину с книгой в руках

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

На церемонии присутствовала мать Дарьи Дугиной Наталия Мелентьева

На церемонии присутствовала мать Дарьи Дугиной Наталия Мелентьева

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Блогер, певец Аким Апачев и певица Юлия Чичерина на открытии памятника

Блогер, певец Аким Апачев и певица Юлия Чичерина на открытии памятника

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев

Основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Телеведущий, генеральный директор информагентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев

Телеведущий, генеральный директор информагентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

После открытия памятника прошла минута молчания

После открытия памятника прошла минута молчания

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Дарья Дугина погибла 20 августа 2022 года, когда в ее автомобиле в Подмосковье сработало взрывное устройство

Дарья Дугина погибла 20 августа 2022 года, когда в ее автомобиле в Подмосковье сработало взрывное устройство

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Художественный руководитель театра «Новая театральная школа» Эдуард Бояков

Художественный руководитель театра «Новая театральная школа» Эдуард Бояков

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев (слева) и глава ДНР Денис Пушилин на открытии памятника

Основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев (слева) и глава ДНР Денис Пушилин на открытии памятника

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

