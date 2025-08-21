Имя прилагается

Верховный суд РФ (ВС) разъяснил, что продажа франшизы предполагает передачу комплекса исключительных прав на интеллектуальную собственность. В этот комплекс должен входить товарный знак, а если Роспатент отказался его регистрировать, то обязательства продавца франшизы уже нельзя признать исполненными и покупатель вправе требовать возврата средств. С учетом почти двукратного роста числа франшиз в России за последние пять лет позиция ВС будет востребована бизнесом и сократит число недобросовестных игроков на рынке, считают юристы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

ВС впервые дал подробные разъяснения о том, что должно передаваться по договору коммерческой концессии (франчайзинга). Такой договор в 2023 году заключило ООО «Фэнхао», которое обязалось передать ИП Павлу Белкину на три года комплекс прав на бизнес-модель сети китайских чайных MET TEA. Среди них были права на товарный знак, коммерческое обозначение и секрет производства (ноу-хау). Также компания-правообладатель должна была передать предпринимателю руководство, стандарты и пособия по ведению бизнеса и провести обучение сотрудников. Взамен господин Белкин внес невозвратный первоначальный (паушальный) взнос в 800 тыс. руб.

При этом товарный знак на момент заключения сделки еще не был зарегистрирован. По этой причине стороны предусмотрели, что договор вступит в силу, когда Роспатент зарегистрирует либо передачу прав на товарный знак, либо само соглашение о коммерческой концессии. Однако в марте 2024 года Павел Белкин подал иск в суд, заявляя, что «Фэнхао» так и не передало ему права на интеллектуальную собственность, из-за чего открыть торговую точку сети он не может. Предприниматель требовал расторжения договора и возврата первоначального взноса.

Однако арбитражные суды трех инстанций отказали ИП, посчитав, что ответчик передал необходимую информацию и выполнил свои обязательства, а паушальный платеж является невозвратным. При этом суды сослались на пункт договора, по которому подписание соглашения означало подтверждение передачи документации.

В поисках товарного знака

Отказные решения судов Павел Белкин обжаловал в ВС (см. “Ъ” от 25 июня). По его мнению, «Фэнхао» не могло предоставить права на интеллектуальную собственность, поскольку юридически его просто не существовало на момент подачи иска. Дело передали в экономколлегию, которая вынесла прецедентное решение для всех споров по франшизам.

ВС разъяснил, что, согласно позиции Конституционного суда РФ от 8 июля, покупатель модели готового бизнеса вправе рассчитывать на весь комплекс исключительных прав. Однако нижестоящие инстанции не проверили, какие именно объекты интеллектуальной собственности были переданы. Ссылка на условие о том, что коммерческая информация, включая ноу-хау, передана с момента подписания сделки, не может подтверждать фактическую ее передачу истцу, указала коллегия. Кроме того, обязательной составляющей комплекса исключительных прав в рамках договора франчайзинга является товарный знак, а в его отсутствие появляются основания для «прекращения договора в целом» по ст. 1037 Гражданского кодекса РФ, пояснил ВС. Истец же указывал, что Роспатент отказался регистрировать товарный знак MET TEA по заявке ответчика. В таком случае предоставление права использования бренда «считается несостоявшимся», так как передача исключительных прав должна быть зарегистрирована, отметила экономколлегия.

Что касается паушального взноса, он может быть невозвратным лишь при надлежащем исполнении обязательств со стороны правообладателя, заключил ВС. В результате высшая инстанция отменила акты арбитражных судов и направила дело на новое рассмотрение для полноценного исследования доказательств. В «Фэнхао» не ответили на запрос “Ъ”. Связаться с Павлом Белкиным не удалось.

Пустышкам здесь не место

ВС впервые системно обозначил ключевые признаки надлежащего исполнения договора франчайзинга — ранее дела в высшей инстанции касались либо процедурных аспектов, либо отдельных элементов договора (например, ноу-хау), делится наблюдениями советник практики интеллектуальной собственности ЮК ЭБР Ольга Яшина. В последнее время экономколлегия начинает обращать больше внимания на споры вокруг договоров коммерческой концессии, поскольку в России растет популярность франшиз, говорит юрист практики интеллектуальной собственности CLS Виктор Калужский.

Сейчас, по словам господина Калужского, на рынке много франшиз с низким «порогом входа» (100–200 тыс. руб.), что располагает к тому, чтобы попробовать себя в предпринимательстве. Многие граждане ищут готовые бизнес-модели и не хотят начинать «с нуля», но не учитывают, что на рынке есть недобросовестные участники, которые продают лишь методички или общедоступную информацию, отмечает Ольга Яшина. В свою очередь, выводы ВС позволят сократить количество недобросовестных правообладателей, которые пытаются передать по франшизе «мусорные» объекты, не позволяющие выстроить эффективную бизнес-модель, считает старший юрист BIRCH Анна Лапшина.

Эксперты прогнозируют, что выводы ВС изменят практику. Ранее владелец франшизы мог предусмотреть в договоре невозвратный паушальный взнос еще до регистрации соглашения в Роспатенте, например лишь за раскрытие покупателю каких-то элементов коммерческой тайны, рассказывает руководитель практики корпоративного права и интеллектуальной собственности юргруппы Amond & Smith Ltd. Антон Сыров. Суды же часто не желали разбираться в ценности информации, полученной покупателем, проверять, являлась ли она действительно ноу-хау и был ли вообще товарный знак, и отклоняли иски о возврате средств, добавляет Виктор Калужский.

Теперь до тех пор, пока получателю франшизы не будут предоставлены все предусмотренные законом и договором объекты интеллектуальной собственности, у него есть правовые основания требовать возврата первоначального платежа, объясняет господин Сыров. Анна Лапшина считает этот подход верным, поскольку без передачи всего комплекса прав нельзя реализовать «отличительную бизнес-модель». Господин Калужский рассчитывает, что решение ВС даст обманутым пользователям дополнительный аргумент в спорах с правообладателями и сократит количество «франшиз-пустышек» на рынке.

Ян Назаренко, Анна Занина