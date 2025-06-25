Франшиза обронила знак

На фоне увеличения интереса бизнеса к работе по франшизам (рост на 18% к прошлому году) споров по ним тоже стало больше. Тема заинтересовала и Верховный суд РФ, который взял на рассмотрение дело о продаже бизнес-модели на открытие китайских чайных. Купивший франшизу предприниматель заявил, что не получил ни инструкций по открытию бизнеса, ни прав на товарный знак, который даже не зарегистрирован, и потребовал вернуть деньги. Но арбитражные суды отклонили иск, посчитав, что, согласно подписанному сторонами договору, правообладатель свои обязательства выполнил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Роспатент за 2024 год зарегистрировал 8206 распоряжений правом по договорам коммерческой концессии в отношении товарных знаков, что на 18% больше, чем в 2023 году, и на 82% больше в сравнении с 2019 годом. Таким договором в России оформляется передача прав на открытие бизнеса по франшизе. По причине популярности этих сделок споры об исполнении обязательств по коммерческой концессии все чаще встречаются в практике. Теперь одно из таких дел рассмотрит Верховный суд РФ (ВС).

«Фэнхао» и ноу-хау

В 2023 году ООО «Фэнхао» заключило с ИП Павлом Белкиным договор коммерческой концессии на три года. Компания должна была предоставить ИП права на использование «комплекса исключительных прав», включая товарный знак, коммерческое обозначение сети китайских чайных MET TEA и секреты производства (ноу-хау). Кроме того, по условиям сделки продавец франшизы обязался передать руководство, стандарты и пособия по ведению бизнеса для управления предприятием через предоставление доступа (логин, пароль) к электронному ресурсу, а также провести обучение ИП и его работников. Предприниматель должен был уплатить первоначальный взнос (паушальный платеж) в размере 800 тыс. руб. за комплекс исключительных прав. При этом соглашение вступало в силу с даты регистрации передачи ИП прав на товарный знак или с регистрации договора в Роспатенте.

В марте 2024 года Павел Белкин обратился в суд, заявив, что заплатил первоначальный взнос, но никаких документов от «Фэнхао» не получил, как и прав на товарный знак. По его мнению, в отсутствие прав на интеллектуальную собственность «невозможна организация работы по открытию предприятия». Истец требовал расторгнуть договор и обязать «Фэнхао» вернуть 800 тыс. руб. как неосновательное обогащение. Продавец настаивал на отсутствии нарушений с его стороны.

Арбитражные суды отклонили иск, решив, что информация передана, так как по договору комплекс исключительных прав предоставлялся ИП «с момента подписания» сделки, а ответчик отдельно подтвердил направление инструкций по ведению бизнеса. Обязательств же по обучению сотрудников не возникло, поскольку запрос на это пользователь франшизы не направлял. По условиям сделки «первоначальный взнос является невозвратным вне зависимости от фактического открытия предприятия» и фактического пользования ИП предоставленными ему правами, таким образом, вернуть деньги нельзя и оснований для расторжения договора тоже нет, сочли суды.

Павел Белкин подал жалобу в ВС, указывая, что невозвратность платежа допустима лишь при исполнении договора, но «ответчик не направлял материалы вплоть до предъявления иска», нет доказательств передачи истцу логина и пароля для доступа к инструкциям. К тому же на момент подачи заявления в суд «ни один из объектов, входящих в комплекс исключительных прав, по сути, не существовал в юридически значимом статусе», а товарный знак до сих пор не зарегистрирован и не будет, утверждает в жалобе истец. По данным Роспатента, в июле 2024 года заявка «Фэнхао» на регистрацию знака MET TEA была отклонена. ВС заинтересовали эти доводы, и дело передали в экономколлегию, слушание назначено на 29 июля.

По телефонному номеру и e-mail, указанным для связи по франшизе MET TEA, не ответили на запрос “Ъ”. Связаться с Павлом Белкиным не удалось.

Незрелый товарный знак

Патентный поверенный, юрист юрфирмы «Косенков & Суворов» Вячеслав Игумнов объясняет, что «в комплекс исключительных прав по договору коммерческой концессии обязательно входит товарный знак», а также могут включаться другие объекты, например секреты производства, рецепты, технологии, фирменный стиль.

Вместе с тем в практике нет единого подхода о возможности предоставления по коммерческой концессии права на бренд, который только находится в процессе регистрации, указывает юрист практики по защите товарных знаков Semenov & Pevzner Юлия Ившина.

По словам руководителя практики интеллектуальной собственности Comply Максима Али, «регистрация товарного знака обычно весьма длительная, поэтому молодые франшизы пытаются обойти это требование». При этом госпожа Ившина допускает, что ИП не проанализировал условия договора должным образом перед его подписанием, учитывая, что в соглашении было указано только на подачу заявки для регистрации знака. Советник практики разрешения споров и интеллектуальной собственности ALUMNI Partners Антон Нефедьев полагает, что в отсутствие регистрации знака стороны фактически заключают иную сделку — лицензионный договор, который после положительного решения Роспатента может «конвертироваться в концессионный договор». Вместе с тем господин Игумнов считает, что по коммерческой концессии «предоставлять права можно только на зарегистрированный товарный знак», а если Роспатент отказал в регистрации знака, договор прекращается, и первоначальный взнос подлежит возврату.

В решениях нижестоящих инстанций юристы видят ряд недостатков. Патентный поверенный и партнер юрфирмы Amond & Smith Антон Сыров уточняет, что по ст. 1028 Гражданского кодекса само предоставление франшизы тоже требует регистрации в Роспатенте, без чего передача исключительных прав считается несостоявшейся. Кроме того, в этом деле стороны четко оговорили, что их договор вступает в силу после регистрации, а в ее отсутствие соглашение можно считать незаключенным и платеж должен быть возвращен, считает господин Сыров. Вячеслав Игумнов недоумевает, почему суды не связали отклонение заявки на товарный знак с невозможностью исполнения договора.

Популярность франшиз привела в том числе к распространению подхода, когда правообладатели «упаковывают» в режим ноу-хау и относят к секрету производства «самые разнообразные сведения, которые часто не обладают какой-либо коммерческой ценностью», рассказывает Антон Нефедьев. Максим Али добавляет, что «на рынке есть немало "мусорных" франшиз, которые заинтересованы собрать паушальные платежи и кануть в небытие». В связи с этим перед покупкой франшизы нужно убедиться в реальном наличии сети под этим брендом и даже посетить несколько точек, чтобы оценить реальную работу бизнеса и поговорить с владельцами, советует господин Игумнов. Госпожа Ившина рекомендует досконально проверять описание в договоре комплекса передаваемых исключительных прав, что именно в него входит и каким образом они будут предоставляться. При этом отсутствие зарегистрированного товарного знака, по мнению Максима Али, должно насторожить: «Вряд ли такая франшиза будет достаточно зрелой, к тому же использование незарегистрированного бренда создает риски возможных претензий от правообладателей похожих товарных знаков».

Ян Назаренко, Анна Занина