В Ярославском медицинском колледже планируют увеличить число мест для целевиков

К 2030 году в Ярославском медицинском колледже планируют отдать 700 мест под целевое обучение. Об этом сообщили в правительстве области.

В этом году колледж объявил набор на 646 мест: 408 — под целевое обучение, 102 — на бюджетной основе, 136 — на внебюджетной основе.

«Колледж остается главным центром подготовки кадров среднего звена для больниц и поликлиник области. Чтобы обеспечить ярославское здравоохранение квалифицированными специалистами, мы сделали ставку на целевое обучение. К 2030 году планируем увеличить этот показатель до 700 человек»,— сказал губернатор Михаил Евраев.

По итогам приемной кампании в колледже сформированы шесть групп по специальности «сестринское дело», в которых будут учиться выпускники 9-х классов, и 15 групп по специальностям «лечебное дело», «сестринское дело», «акушерское дело», «ортопедическая стоматология» для выпускников 11-х классов. В середине августа колледж объявил о проведении дополнительного набора.

Напомним, что годом ранее Ярославский медицинский колледж прекратил прием студентов на бюджетные и коммерческие места. Поступить могли только те абитуриенты, которые заключили договор о дальнейшей работе в государственных медучреждениях. В итоге план по приему был выполнен на 52%.

Алла Чижова