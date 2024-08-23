Целевое оправдывает средства

Ярославский медицинский колледж прекратил прием студентов на бюджетные и коммерческие места. С этого года поступить в колледж могут только те абитуриенты, которые заключат договор о дальнейшей работе в государственных медучреждениях. В региональном минздраве это решение объясняют сложной ситуацией с кадрами в больницах и поликлиниках. Одни эксперты решение поддерживают, другие называют его «грубой манипуляцией» и «практикой отчаяния». Между тем родители абитуриентов, не желающих заключать договор о целевом обучении, планируют обращаться в прокуратуру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

С 2024 года Ярославский медицинский колледж принимает студентов только при условии заключения договора о последующей работе в государственных лечебных учреждениях. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в министерстве здравоохранения Ярославской области. План приема в медицинский колледж на 2024/25 учебный год был изменен приказом министерства здравоохранения от 18 июня из-за острой нехватки специалистов в госбольницах.

«В связи со сложной кадровой ситуацией со средним медицинским персоналом в учреждениях здравоохранения Ярославской области было принято решение организовать набор в медицинский колледж по целевому обучению согласно установленным квотам. Квоты формировались исходя из потребностей медицинских организаций в среднем персонале»,— сообщили в министерстве.

По данным сайта регионального минздрава, на 1 июля в области во всех медучреждениях насчитывается 999 вакансий. В основном нехватка касается именно среднего медицинского персонала, который готовит колледж. Как указано на сайте колледжа, в 2024 году он планировал принять 315 студентов на специальности «лечебное дело», «сестринское дело» и «акушерское дело» по целевому набору. Как уточнили в региональном минздраве, практика приема исключительно целевиков будет постоянной.

Учебное заведение финансируется из регионального бюджета. Однако в последние три года, как сообщил министр здравоохранения Сергей Луганский, большая часть выпускников не приходит работать в государственные больницы и поликлиники. Депутат муниципалитета Ярославля Василий Тубашов, ранее возглавлявший департамент здравоохранения области, с логикой министерства согласен.

«Естественно, обучать медицинский персонал, чтобы кадры расходились в другие регионы или по частным медицинским организациям, наверное, не стоит. Государственный колледж должен, в первую очередь, обеспечивать нужды государственных учреждений. Интересы государства должны быть в этому случае на первом месте»,— сказал «Ъ-Ярославль» Василий Тубашов.

Председатель комитета по здравоохранению облдумы (и главный врач областной больницы) Михаил Осипов считает, что мера нацелена «исключительно на обеспечение наших граждан медпомощью». По его словам, главная больница региона нуждается в среднем медицинском персонале.

«Вот такой административный метод – это способ решить этот вопрос. Раньше была система распределения. Сейчас молодой специалист, обучившийся по целевому договору, должен отработать в госучреждении. Вопрос серьезный, он касается здоровья наших граждан, поэтому и к решению надо относиться с пониманием»,— сказал председатель комитета Ярославской областной думы по здравоохранению Михаил Осипов.

Представители негосударственной медицины сомневаются, что ограничительные меры помогут обеспечить больницы кадрами. Как считает ректор Академии профессионального развития «Докстарклаб» (Москва) Александра Демкина, проблема возникла из-за низких зарплат среднего медперсонала.

«Согласно опубликованному распределению квот больницы региона просят выделить от 1 до 20 мест на целевое обучение для медицинских сестер, что подтверждает катастрофическую ситуацию с обеспеченностью кадрами. На сайте "Работа в России" опубликовано 440 вакансий медицинских сестер в лечебных учреждения Ярославской области с уровнем зарплаты от 19 242 рублей, что чуть выше прожиточного минимума. Поэтому решение минздрава – это грубая манипуляция, можно сказать, "практика отчаяния", основанная на ограничении права выбора абитуриентов»,— сказала «Ъ-Ярославль» Александр Демкина.

По словам госпожи Демкиной, потенциальные абитуриенты выберут другие направления обучения.

«Общий дефицит кадров на рынке труда дает огромный выбор для самоопределения в профессии. Абитуриенты будут просто выбирать другое направление для профессионального становления. Наиболее вероятно, что подобные меры не смогут решить проблем с дефицитом среднего медицинского персонала и вместе с тем приведут к снижению потока абитуриентов в колледж»,— считает Александра Демкина.

Абитуриенты уже высказывают недовольство сложившейся ситуацией. Как сообщает телеканал «Рыбинск-40», выпускница 11 класса получила отказ в зачислении в рыбинский филиал колледжа как на бюджетное место, так и на платное. О новых правилах она узнала уже после подачи документов.

«19 августа по телефону нам объявляют, что зачисления не будет, так как аннулируется бюджет. Когда мы решили перейти на платное, платное, сказали, тоже аннулировали. И списки поступающих аннулировали. И предложили перейти на целевое»,— сказал телеканалу отец студентки Сергей Дмитриев.

Отец абитуриентки сообщил, что родители намерены направить коллективное обращение в прокуратуру по этому вопросу, а также привлечь внимание СМИ. Сейчас на сайте колледжа объявлен дополнительный набор на целевое обучение. По мнению Александры Демкиной, это свидетельствует о недостаточном количестве желающих заключать целевой договор.

Депутат Василий Тубашов признает, что «целевое обучение тоже не закрепляет человека на крепостном праве» и говорит, что эффект от решения министерства можно будет оценить лишь через несколько лет.

Антон Голицын, Алла Чижова