Напротив ТЦ «Красная Площадь» в Краснодаре загорелся автобус

Вечером 20 августа в Краснодаре напротив торгового центра «Красная площадь» загорелся неисправный автобус, который буксировали с улицы Круговой в направлении Западного обхода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал ЧП Краснодар

«Наши подразделения на месте. Работают две единицы техники, шесть человек. Ориентировочно площадь 30 кв. м»,— сообщили в ведомстве.

Пострадавших в результате инцидента нет. По данному факту проводится проверка, уточнили в пресс-службе УВД города.

Мария Удовик