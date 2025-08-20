Напротив ТЦ «Красная Площадь» в Краснодаре загорелся автобус
Вечером 20 августа в Краснодаре напротив торгового центра «Красная площадь» загорелся неисправный автобус, который буксировали с улицы Круговой в направлении Западного обхода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.
Фото: Telegram-канал ЧП Краснодар
«Наши подразделения на месте. Работают две единицы техники, шесть человек. Ориентировочно площадь 30 кв. м»,— сообщили в ведомстве.
Пострадавших в результате инцидента нет. По данному факту проводится проверка, уточнили в пресс-службе УВД города.